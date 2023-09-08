Измерять давление следует в положении лежа, так как в данном случае оно значительно лучше прослеживается. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, о результатах которого сообщает издание The Sun.

Специалисты Гарвардской медицинской школы пригласили к участию в эксперименте более 11 000 человек среднего возраста. На протяжении нескольких лет медики отслеживали работу их сердечно-сосудистой системы. Для этого у добровольцев в том числе периодически измеряли давление: как в лежачем, так и в сидячем положениях.

Оказалось, последний способ менее надежен. Так, например, если изначально измеряли давление человеку, который сидел, то оно было приемлемым. Однако если его просили прилечь и снова пройти мини-обследование, то давление показывало худшие в сравнении с предыдущими результаты.

Ученые предположили, что намного больше шансов выявить истинное состояние пациента, в том числе проблемы со здоровьем либо их потенциальное развитие, при измерении давления в лежачем положении. В результате гипотеза была подтверждена.