Отравление грибами может привести к крайне неприятным последствиям. Как его распознать, "Аргументам и Фактам" рассказал химик-токсиколог Вадим Негребецкий.

По словам специалиста, симптомы легкого отравления напоминают желудочно-кишечные расстройства. У человека могут проявляться, например, боли в животе, диарея, тошнота, рвота, слабость или потливость.

Однако обычно наибольшую опасность представляют те грибы, симптомы отравления которыми проявляются не сразу, отмечает Негребецкий. В качестве примера он привел бледную поганку, мухомор, ложные опята, волоконницу и рядовку.

Некоторые виды грибов способны вызвать опасные для жизни отравления. Например, содержащиеся в бледной поганке циклопептиды, фаллотоксины и аматоксины обладают гепатотоксичностью. Они поражают клетки печени и даже могут привести к параличу, обратил внимание эксперт.