Кардиолог Мясников назвал три главные ошибки при лечении сердца
Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят миллионы человеческих жизней. О главных ошибках при лечении самого важного органа в эфире программы "О самом главном" рассказал кардиолог Александр Мясников.
Во-первых, иногда люди не готовы менять образ жизни, несмотря на поставленный им диагноз. А ведь в таком случае важно не только принимать прописанные лекарства, но и отказаться от вредных привычек, больше двигаться, дополнить свой рацион полезными продуктами.
Второй ошибкой является нежелание регулярно посещать специалиста, в том числе для корректировки ранее назначенного курса лечения. Кардиолог обратил внимание, что прием лекарств не исключает необходимости постоянного наблюдения.
В-третьих, некоторые люди прекращают принимать препараты при улучшении самочувствия, что также не следует делать. Таблетки нужно принимать постоянно, если так предписано, даже несмотря на отличное самочувствие.
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