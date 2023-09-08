Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят миллионы человеческих жизней. О главных ошибках при лечении самого важного органа в эфире программы "О самом главном" рассказал кардиолог Александр Мясников.

Во-первых, иногда люди не готовы менять образ жизни, несмотря на поставленный им диагноз. А ведь в таком случае важно не только принимать прописанные лекарства, но и отказаться от вредных привычек, больше двигаться, дополнить свой рацион полезными продуктами.

Второй ошибкой является нежелание регулярно посещать специалиста, в том числе для корректировки ранее назначенного курса лечения. Кардиолог обратил внимание, что прием лекарств не исключает необходимости постоянного наблюдения.

В-третьих, некоторые люди прекращают принимать препараты при улучшении самочувствия, что также не следует делать. Таблетки нужно принимать постоянно, если так предписано, даже несмотря на отличное самочувствие.