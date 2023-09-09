Врач Дикур рассказала о симптомах инфаркта и его профилактике

Чаще всего термин «микроинфаркт» связан с неправильной трактовкой электрокардиограммы (ЭКГ). Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала кардиолог «Клиники Фомина» Оксана Дикур.

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— Нередки случаи, когда при плановом контроле ЭКГ пациентам сообщают: «Скорее всего, вы на ногах перенесли микроинфаркт». Как правило, при этом пациент не может вспомнить, что с ним случались затяжные приступы загрудинных болей, — отметила специалист.

Подобные изменения, по словам кардиолога, не подтверждаются при УЗИ или МРТ сердца, так как рубцы на сердце не видны.

Также Дикур рассказала «ВМ», как распознать инфаркт и чем он опасен. Специалист напомнила, что инфаркт миокарда — тяжелое заболевание, сопровождающееся яркой симптоматикой, и без своевременной помощи оно может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летальных.