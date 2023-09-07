Женщины чаще мужчин страдают от желчекаменной болезни (ЖКБ), рассказал гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал способы избежать появления камней в желчном пузыре.

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По его словам, желчнокаменная болезнь — распространенное заболевание, с которым сталкивается 10 процентов населения стран с западной диетой. Желчь образуется в печени и нужна для переваривания пищи. Она вырабатывается постоянно, и местом ее скопления является желчный пузырь.

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"Когда человек потребляет пищу, особенно жирную, специальные клетки в желудке сигнализируют об этом, и желчный пузырь начинает выбрасывать желчь, чтобы переварить пищу в кишечнике"

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что состав желчи постоянно меняется. При явном дисбалансе, когда желчных кислот становится мало, а холестерина в много, он начинает склеиваться в маленькие кристаллы. Со временем они растут, как бы наматывая слой за слоем холестерин из желчи.

В группе риска образования камней находятся женщины, люди с лишним весом, с нарушениями метаболизма, прежде всего с сахарным диабетом, предупредил Якушев.

"Также рискуют те, у кого есть родственники с ЖКБ, и даже некоторые этнические группы, например перуанцы"

Людям из группы риска следует обследоваться на наличие камней в пузыре, регулярно проводить УЗИ органов брюшной полости.

"Если вы решили худеть, то лучше это делать под наблюдением врача, так как на фоне снижения массы тела, особенно резкой, изменяется состав желчи, и иногда возникают предпосылки к формированию камней"

Своевременное обследование, контроль массы тела, физическая активность, соблюдение водного режима, — все это снижает риск образования камней в желчном пузыре, утверждает Якушев. Также, по его словам, противодействует ЖКБ диета с ограничением животных жиров и легкоусвояемых углеводов.

"Камни, попадая в желчевыводящие протоки и закупоривая их, вызывают приступы боли — от пульсирующей и тянущей до нестерпимой и жгучей"

Якушев отметил, что существует два метода лечения камней в желчном пузыре: хирургический, при котором удаляют весь орган с камнями, и терапевтический — при нем камни пытаются растворить.

"Следует понимать, что даже если вы растворите камни, но не исключите факторы риска, то с большой долей вероятности образуются новые"

«Когда камни большого размера, и растворять их нельзя, а делать операцию пациент отказывается, врач принимает решение о наблюдении, — комментирует гастроэнтеролог. — Случается, что люди даже не знают о камнях, а те не проявляют себя долгие годы. Но есть риски, и основной — развитие желчной колики, холецистита, желтухи или холангита, представляющих опасность для жизни».