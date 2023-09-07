Врач объяснил смертельную опасность потери веса при ротавирусе

В беседе с Life.ru хирург, преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов высказался на тему ротавируса.

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Специалист объяснил, что это острое вирусное заболевание необходимо вовремя диагностировать и обратиться за помощью к врачам. В противном случае это может привести к весьма печальным последствиям.

Врач напомнил, что из-за рвоты и диареи, которыми сопровождается заболевание, происходит обезвоживание организма, а также кишечник начинает хуже всасывать воду. Это в итоге приводит к снижению количества электролитов, отвечающих за нормальное функционирование сердца и головного мозга. Из-за дефицита этих минеральных соединений работа важнейших органов оказывается нарушена.

Если в результате обезвоживания организма пациент потеряет от 4 до 6 процентов массы тела, у него начнутся судороги, потеря 7-9% приведет к падению давления и снижению частоты пульса, одышке и бледности кожных покровов. Если же потеря массы тела человека составит более 9% от первоначальной, это приведет к летальному исходу.

Умнов рекомендовал обязательно при подозрении на ротавирус обратиться к врачу, пить много жидкости и регидрон.