Врач Умнов: потеря более 9% массы тела при ротавирусе приведет к смерти

Потеря более 9% от массы тела может привести к смерти, сообщает Life.ru со ссылкой на хирурга, преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова. Умнов прокомментировал гибель ребенка от ротавируса в Сочи.

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18 августа семилетняя девочка попала в реанимацию после заплыва в Черном море. Она приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, и через четыре дня была госпитализирована с отравлением после купания.

По словам врача, для детей до семи лет ротавирус смертельно опасен из-за слабого иммунитета и формирующейся желудочно-кишечной системы.