Врач Умнов: потеря более 9% массы тела при ротавирусе приведет к смерти
Потеря более 9% от массы тела может привести к смерти, сообщает Life.ru со ссылкой на хирурга, преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения Александра Умнова. Умнов прокомментировал гибель ребенка от ротавируса в Сочи.
18 августа семилетняя девочка попала в реанимацию после заплыва в Черном море. Она приехала с родителями в Лазаревское 14 августа, и через четыре дня была госпитализирована с отравлением после купания.
По словам врача, для детей до семи лет ротавирус смертельно опасен из-за слабого иммунитета и формирующейся желудочно-кишечной системы.
Умнов напомнил, что ротавирус является острым вирусным заболеванием, которое передается фекально-оральным путем. Чаще всего люди обзаводятся ротавирусом из-за несоблюдений правил личной гигиены. Прокуратура взяла под личный контроль ситуацию со смертью ребенка в Сочи, передает «Радиоточка НСН».