Ежедневное использование подогрева сиденья в автомобиле может стать причиной бесплодия у мужчин, предупредил врач уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Батор Гончиков. Об опасности этой опции он рассказал «Ленте.ру».

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Гончиков заявил, что ученые установили: приводить к бесплодию может ежедневное использование подогрева сидений в машине более четырех часов. В группу повышенного риска попадают дальнобойщики, таксисты, курьеры и другие люди, много времени проводящие за рулем.

По словам врача, объяснение этому явлению простое: температура мошонки должна находиться в пределах 34-35 градусов. При более высоких показателях многие процессы, приводящие к образованию сперматозоидов, могут снизиться до минимума. Как правило, это обратимый процесс, и в случае прекращения негативного влияния повышенной температуры подвижность спермы восстанавливается.

При подогреве сидений яички могут нагреваться до 38-39 градусов. При такой температуре сперматозоиды становятся менее активными или вообще перестают двигаться. Ухудшить ситуацию могут тугое белье, брюки или слишком теплая одежда Батор Гончиков

При воздействии высоких температур может замедлиться не только подвижность сперматозоидов, но и сам процесс их созревания в яичках, добавил врач. Это также может обернуться проблемами с зачатием ребенка.