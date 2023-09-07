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Вирусы признали причиной синдрома хронической усталости

Ученые из Корнельского университета признали, что вирусные инфекции могут быть причиной синдрома хронической усталости. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens.

Вирусы признали причиной синдрома хронической усталости
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До сих пор определить точные причины синдрома хронической усталости (СХУ) не удавалось. Было выдвинуто несколько гипотез, однако они не были окончательно подтверждены. Теперь специалисты обнаружили доказательства того, что в этом могут быть виноваты энтеровирусы.

Авторы заметили совпадения в дате вспышек СХУ и вспышек заболеваний, вызванных энтеровирусами. Пока определить точный патоген не удалось, но, вероятнее всего, могут быть задействованы вирусы герпеса человека (ВГЧ), такие как вирус Эпштейна-Барр и ВГЧ-6. Было отмечено, что некоторые пациенты с СХУ страдали острой инфекцией ВГВ в начале своего заболевания, а реактивация этих вирусов может способствовать развитию синдрома хронической усталости. Интересно также то, что у людей с легкой или бессимптомной формой COVID-19 позже развивается состояние, симптомы которого схожи с СХУ.

В августе сотрудники Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний в Бонне (DZNE) выявили, что частицы ДНК ретровирусов могут быть причиной развития некоторых форм деменции.