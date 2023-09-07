Вирусы признали причиной синдрома хронической усталости

До сих пор определить точные причины синдрома хронической усталости (СХУ) не удавалось. Было выдвинуто несколько гипотез, однако они не были окончательно подтверждены. Теперь специалисты обнаружили доказательства того, что в этом могут быть виноваты энтеровирусы.

Авторы заметили совпадения в дате вспышек СХУ и вспышек заболеваний, вызванных энтеровирусами. Пока определить точный патоген не удалось, но, вероятнее всего, могут быть задействованы вирусы герпеса человека (ВГЧ), такие как вирус Эпштейна-Барр и ВГЧ-6. Было отмечено, что некоторые пациенты с СХУ страдали острой инфекцией ВГВ в начале своего заболевания, а реактивация этих вирусов может способствовать развитию синдрома хронической усталости. Интересно также то, что у людей с легкой или бессимптомной формой COVID-19 позже развивается состояние, симптомы которого схожи с СХУ.