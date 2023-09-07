Врач назвал верхнюю допустимую границу давления у пожилых
Для людей старше 60 верхняя граница систолического давления может составлять 140. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам эксперта, в идеале давление не должно меняться с возрастом. Для пожилых норма такая же, как и для молодых, – 120 на 80, но бывают случаи, в которых эти границы сдвигаются вверх.
Пожилым людям рекомендуется измерять давление не более двух раз в день. Если следить за показателями слишком часто, они могут быть ложно завышенными из-за возросшего уровня тревожности.
"Чем чаще человек измеряет давление, тем больше он становится зависим от этих цифр, дергается. И тем выше у него адреналин. Чем больше адреналин, тем выше будет давление. Чем чаще измеряешь, тем хуже будут цифры – это аксиома", – пояснил врач.
Ранее был назван идеальный пульс для возрастной категории граждан. Отмечается, что он не должен быть слишком частым, поскольку это может привести к инфаркту. В норме необходимо, чтобы значения оставались в пределах 60–70 ударов в минуту. Если пульс превышает эти границы, то стоит обратиться за помощью к врачу.