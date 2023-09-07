Врач назвал верхнюю допустимую границу давления у пожилых

Для людей старше 60 верхняя граница систолического давления может составлять 140. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, в идеале давление не должно меняться с возрастом. Для пожилых норма такая же, как и для молодых, – 120 на 80, но бывают случаи, в которых эти границы сдвигаются вверх.

Пожилым людям рекомендуется измерять давление не более двух раз в день. Если следить за показателями слишком часто, они могут быть ложно завышенными из-за возросшего уровня тревожности.

"Чем чаще человек измеряет давление, тем больше он становится зависим от этих цифр, дергается. И тем выше у него адреналин. Чем больше адреналин, тем выше будет давление. Чем чаще измеряешь, тем хуже будут цифры – это аксиома", – пояснил врач.