Стоматолог объяснила, как часто нужно менять зубную пасту

Стоматолог Левчук объяснила, как часто нужно менять зубную пасту
Стоматолог Диана Левчук в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, как часто нужно менять зубную пасту.
Прежде всего медик отметила, что для эффективной чистки зубов хватит "горошины" зубной пасты. При этом Левчук посоветовала не пользоваться пастами, в составе которых есть карбонат кальция.
"Это недорогой и очень грубый абразив, который может поцарапать эмаль. Лучше выбирать пасту среднего ценового сегмента и изучать состав перед покупкой", – подчеркнула медик.
Чтобы не допустить привыкания, врач посоветовала менять состав и марку пасты. Лучше всего делать это раз в один-полтора месяца.
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