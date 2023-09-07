Стоматолог объяснила, как часто нужно менять зубную пасту

Стоматолог Диана Левчук в беседе с "Газетой.Ru" рассказала, как часто нужно менять зубную пасту.

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Прежде всего медик отметила, что для эффективной чистки зубов хватит "горошины" зубной пасты. При этом Левчук посоветовала не пользоваться пастами, в составе которых есть карбонат кальция.

"Это недорогой и очень грубый абразив, который может поцарапать эмаль. Лучше выбирать пасту среднего ценового сегмента и изучать состав перед покупкой", – подчеркнула медик.