Врач высказался о ситуации в мире с новыми вариантами штаммов COVID-19

Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков прокомментировал известие о росте заболеваемости коронавирусом в мире из-за распространения новых разновидностей штаммов коронавируса COVID-19.

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Выраженный рост заболеваемости в мире происходит на фоне довольно низкого уровня коллективного иммунитета по коронавирусной инфекции и распространения новых подлиний, которые характеризуются высокой степенью контагиозности, сообщил специалист в разговоре с URA.RU.

Речь идёт о подлиниях EG.5 «Эрис» и BA.2.86 «Пирола», уточнил Крючков. Последняя разновидность, по его словам, уже активно распространяется в США.

«Пока ещё ей довольно далеко до доминирования по масштабам пандемии, но её свойства непонятны, и настораживает очень больше количество мутаций, которые произошли», — добавил он.