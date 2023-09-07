Диетолог рассказала, как укрепить иммунитет перед сезоном ОРВИ

Здоровый сон и правильное питание являются основой крепкого иммунитета. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Анна Ивашкевич, сообщает News.ru.

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"Желательно ложиться спать до 11 часов вечера и вставать в 7 или 8 утра, чтобы поддержать ритмы гормонов. Не стоит забывать и о физической активности. Сейчас на улице еще тепло, поэтому можно прогуливаться быстрым шагом. Желательно проходить в день 7 000–10 000 шагов", – отметила врач.

Также диетолог посоветовала закаляться. Например, можно обливать ноги холодной водой, отметила Ивашкевич. По словам врача, чтобы укрепить иммунитет, необходимо в рацион добавить овощи и фрукты с содержанием большого количества витаминов и клетчатки.

Кроме того, не стоит злоупотреблять кофе и алкогольными напитками, так как они нагружают сердце и снижают иммунитет. Ивашкевич порекомендовала одеваться по погоде, чтобы уберечь себя от сезонной ОРВИ.