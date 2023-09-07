Врач назвал два безошибочных симптома поражения сосудов

Существует ряд специфических симптомов, которые позволяют специалистам уверенно утверждать, что у пациента есть признаки атеросклероза. Об этом на своем канале в "Яндекс. Дзен" рассказал кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

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Боли в ногах могут сигнализировать о разных недугах, но в случае, если у человека облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей (достаточно распространенный недуг), то развиваются два симптома, которые "позволяют совершенно четко и безошибочно отличить эту болезнь от любых других", отметил врач.

"Главный симптом этой болезни - боль в икроножных мышцах, которая возникает при ходьбе", - пишет Константин Крулев, уточняя, что условия возникновения дискомфорта зачастую стереотипные.

Так, например, боли могут появляться после ходьбы на 300 или 500 метров, и обычно они не фиксируются при ходьбе на меньшее расстояние.

При этом такие боли быстро и полностью проходят в покое - второй симптом, указывающий на поражение сосудов.

"Обычный отдых в течение 1-2 минут или даже менее позволяет продолжить ходьбу", - уточнил кардиолог.

По словам специалиста, в покое конечность не требует большого количества крови и питательных веществ, поэтому симптомы отсутствуют. Боли появляются, когда мышцы начинают сокращаться и требовать больше питания.