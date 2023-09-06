Россиянам посоветовали не запивать ядовитые грибы водкой

«Отравление грибами – это аутоксины, прочие токсины, могут плесенью травиться и грибами травятся, но у них разные физические проявления, конечно. При отравлении бледной поганкой, так как там нейротоксичный яд, если вы добавите еще и алкоголь, который является также нейротоксичным ядом, то можно и умереть. Это будет уже значительное поражение химическое. Поэтому к этой легенде надо отнестись снисходительно и с улыбкой. Это народная молва говорит. Это категорически запрещено», — сказал он.