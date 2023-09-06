Россиянам посоветовали не запивать ядовитые грибы водкой
Токсиколог Кутушов заявил, что водка не поможет от отравления грибами.
Пить водку при отравлении ядовитыми грибами категорически запрещено, рассказал «Газете.Ru» врач-токсиколог Михаил Кутушов. По его словам, при отравлении бледной поганкой алкоголь может нанести еще большее химическое поражение организму. А к мифу о том, что водка сможет нейтрализовать действие ядовитых грибов, следует отнестись с улыбкой.
«Отравление грибами – это аутоксины, прочие токсины, могут плесенью травиться и грибами травятся, но у них разные физические проявления, конечно. При отравлении бледной поганкой, так как там нейротоксичный яд, если вы добавите еще и алкоголь, который является также нейротоксичным ядом, то можно и умереть. Это будет уже значительное поражение химическое. Поэтому к этой легенде надо отнестись снисходительно и с улыбкой. Это народная молва говорит. Это категорически запрещено», — сказал он.
Куташов отметил, что при отравлении ядовитыми грибами следует промыть желудок и принять активированный уголь. По его словам, при тошноте и головокружении следует уже обращаться к медикам.
«Во-первых, надо обязательно промыть желудок, как следует, во-вторых, принять активированный уголь или энтеросгель и так далее, пить много воды, чтобы интоксикацию снимать. Обязательно, чтобы, если спутанность сознания появляется, головокружение, тошнота, рвота, то тогда надо отправиться в стационар», — отметил он.