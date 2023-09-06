Названы болезни, которые могут обостряться ранней осенью

Для ранней осени характерна постоянная смена температуры воздуха и атмосферного давления. Кому стоит пристальнее следить за здоровьем в этот период, "Известиям" рассказала врач-терапевт Виктория Звонарева.

© РИА Новости

Подобные перепады могут вызывать скачки давления и пульса с последующими гемодинамическими нарушениями. Поэтому с особым вниманием относиться к своему здоровью стоит людям с болезнями сердца и сосудов, обращает внимание специалист.

"В норме переходные периоды и перепады температуры не сказываются на самочувствии. Если же возникают слабость, головокружения, головные боли, изменения пульса и артериального давления, болезненные и дискомфортные ощущения в области сердца, нарушения сна, то необходимо обратиться к врачу", – отметила Звонарева.

"Бабье лето" таит опасность и для пациентов с заболеваниями щитовидной железы. Как объяснила врач, орган чутко реагирует на смены климатических условий.

Наконец, стоит обратить внимание на свое здоровье и тем, кто часто болеет ОРВИ – от четырех раз в год и более.