Опасность цистита заключается не только в высокой вероятности его перехода в рецидивирующую форму, но и в его связи с развитием злокачественных опухолей. Об этом "Аргументам и Фактам" рассказал уролог Виген Малхасян.

По словам специалиста, хроническое воспаление может привести к изменениям в слизистой оболочке мочевого пузыря, которые, в свою очередь, станут причиной перерождения клеток нормального эпителия в атипичные или злокачественные.

Уролог обратил внимание, что коварство рака мочевого пузыря заключается в его способности на протяжении длительного периода времени протекать бессимптомно. Вместе с тем он обозначил главные симптомы болезни: частое и болезненное мочеиспускание малыми порциями, а также нестерпимые позывы к нему.

"Обычно при цистите не наблюдается повышения температуры тела, однако может присутствовать примесь крови в моче", – добавил врач.