Эксперт развеяла 5 мифов о болезни Альцгеймера

Эксперт по уходу за пациентами Ханна Карим развеяла самые распространенные мифы о болезни Альцгеймера. Ее слова публикует издание Daily Record.

Первый миф - это то, что люди с болезнью Альцгеймера ничего не помнят. Потеря памяти является распространенным симптомом болезни, однако многие пациенты все равно могут вспоминать события из своего прошлого и переживать моменты ясности и узнавания.

Второе распространенное убеждение - это то, что больных нужно называть страдающими болезнью Альцгеймера. По словам эксперта, фразы "страдает от Альцгеймера" или "жертва деменции" могут бросать отрицательную тень на человека с диагнозом. Вместо этого рекомендуется использовать уважительную лексику. Например, "человек с Альцгеймером" или "живущий с деменцией".

Третий миф - с больными нельзя заниматься ничем веселым. Проведение качественного времени с человеком, у которого есть болезнь Альцгеймер, может быть трудным. Однако эксперты подчеркивает, что время, проведенное с близкими, улучшает состояние больного.

Четвертый миф - это то, что с людьми с болезнью Альцгеймера надо по-другому общаться. Эксперт призвала не говорить с ними детским тоном. Это может казаться уничижительным, вызвать беспокойство и тревожность у пациента.