Эксперт развеяла 5 мифов о болезни Альцгеймера
Эксперт по уходу за пациентами Ханна Карим развеяла самые распространенные мифы о болезни Альцгеймера. Ее слова публикует издание Daily Record.
Первый миф - это то, что люди с болезнью Альцгеймера ничего не помнят. Потеря памяти является распространенным симптомом болезни, однако многие пациенты все равно могут вспоминать события из своего прошлого и переживать моменты ясности и узнавания.
Второе распространенное убеждение - это то, что больных нужно называть страдающими болезнью Альцгеймера. По словам эксперта, фразы "страдает от Альцгеймера" или "жертва деменции" могут бросать отрицательную тень на человека с диагнозом. Вместо этого рекомендуется использовать уважительную лексику. Например, "человек с Альцгеймером" или "живущий с деменцией".
Третий миф - с больными нельзя заниматься ничем веселым. Проведение качественного времени с человеком, у которого есть болезнь Альцгеймер, может быть трудным. Однако эксперты подчеркивает, что время, проведенное с близкими, улучшает состояние больного.
Четвертый миф - это то, что с людьми с болезнью Альцгеймера надо по-другому общаться. Эксперт призвала не говорить с ними детским тоном. Это может казаться уничижительным, вызвать беспокойство и тревожность у пациента.
Пятый миф касается людей, ухаживающих за людьми с болезнью Альцгеймера. Это заболевание касается не только самого пациента, как принято считать, но и его близких. У них могут появляться характерные для стресса симптомы: одышка, боль в груди, панические атаки или снижение уровня терпимости. Поэтому ухаживающим за людьми с болезнью Альцгеймера надо заботиться о себе и делать перерывы на отдых.