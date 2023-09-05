Врач перечислил главные симптомы сердечной недостаточности

Кардиолог Мясников перечислил основные симптомы сердечной недостаточности
Быстрая утомляемость, отеки ног и набор веса являются основными признаками сердечной недостаточности. Об этом кардиолог Александр Мясников рассказал в программе "О самом главном".
По словам специалиста, тревожным звоночком в том числе может служить одышка, которая не проходит в течение достаточно длительного периода времени после нагрузки.
"В норме одышка есть у всех – попробуйте подняться на пятый этаж: там и одышка будет, и пульс 120. Но у здорового человека это пройдет за несколько минут", – обратил внимание врач.
Кардиолог также обозначил факторы риска для развития заболевания. К ним относятся курение, артериальная гипертония, повышение сахара и почечная недостаточность.
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