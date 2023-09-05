Названы три болезни, которые можно выявить по волосам

Перхоть и пятна на коже головы в некоторых случаях свидетельствует о развитии серьезных болезней. Каких именно, сообщает издание The Sun с ссылкой на информацию профильных организаций здравоохранения.

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Так, перхоть желтого оттенка может быть признаком болезни Паркинсона, предупреждают специалисты. Она проявляется при себорейном дерматите, при котором участки кожи с большим количеством потовых желез в том числе зудит и шелушится. Согласно данным фонда Parkinson's UK, люди с болезнью Паркинсона склонны к его развитию.

Красные или фиолетовые пятна на коже головы или линии роста волос могут быть признаком редкой и смертельной формы рака кровеносных сосудов, которая именуется ангиосаркомой. Она развивается в их внутренней оболочке.

Небольшие участки на коже головы без волос являются признаком очаговой алопеции. Это аутоиммунное заболевание проявляется на разных частях тела, не только на голове, отмечают врачи.