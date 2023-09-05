Человеку пересадили почки свиньи

Их генетически отредактировали, чтобы помешать отторжению почек животного человеческим организмом.

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Пациент прожил со свиными почками еще две недели, но потом скончался от отека мозга. Подчеркивается, что 50-летний мужчина без пересадки донорских органов все равно скончался бы. А поскольку донора почек найти сложно, попытались спасти его с помощью генетически отредактированных почек свиньи.

Анализы крови пациента в течение первой недели после трансплантации были хорошими. Но потом что-то пошло не так… Ученые намерены продолжать исследования в области ксенотрансплантации. Так называют пересадку органов животных людям.

Ранее хирурги в США пересадили пациенту сердце свиньи. И мужчина прожил с ним еще два месяца, а потом скончался от сердечной недостаточности. Эксперименты проводятся именно с органами свиньи, поскольку они максимально похожи на человеческие по размерам и форме.