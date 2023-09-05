Человеку пересадили почки свиньи
Их генетически отредактировали, чтобы помешать отторжению почек животного человеческим организмом.
Пациент прожил со свиными почками еще две недели, но потом скончался от отека мозга. Подчеркивается, что 50-летний мужчина без пересадки донорских органов все равно скончался бы. А поскольку донора почек найти сложно, попытались спасти его с помощью генетически отредактированных почек свиньи.
Анализы крови пациента в течение первой недели после трансплантации были хорошими. Но потом что-то пошло не так… Ученые намерены продолжать исследования в области ксенотрансплантации. Так называют пересадку органов животных людям.
Ранее хирурги в США пересадили пациенту сердце свиньи. И мужчина прожил с ним еще два месяца, а потом скончался от сердечной недостаточности. Эксперименты проводятся именно с органами свиньи, поскольку они максимально похожи на человеческие по размерам и форме.
Надо сказать, донорские органы людей тоже нередко отторгаются организмом пациентов. Так что эксперименты по генетической редакции животных имеют большие перспективы в медицине, и, вполне возможно, в ближайшее время проблема недостатка важнейших органов для трансплантации будет решена.