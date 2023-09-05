Хирург предупредил об опасности мясных консервов

Зачастую, чтобы быстро получить белок на завтрак, не затрачивая много времени на приготовление пищи, люди отдают предпочтение консервам. Особенно распространена такая практика в теплое время время - в дачный сезон.

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Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале предупредил любителей мясных и рыбных консервов об опасности таких продуктов. По словам врача, нет ничего "живого и полезного" в мясе и рыбе, которые проходят столь серьезную обработку.

Врач подчеркнул: употребление консервированной продукции повышает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы.

"А многие консерванты - это именно канцерогены, которые увеличивают риск развития рака кишечника", - пишет Марк Гадзиян.

Ситуацию усугубляет употребление вместе с такой пищей белого хлеба и на десерт выпечки, содержащей маргарин и сахар.

"Вы получаете сразу "огромное количество вреда для организма, который потом проявляется в ожирении, заболевании сердца и онкологии", - предостерег специалист.

Забраковал врач и сухие завтраки.