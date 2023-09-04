Нарколог объяснил, когда при похмелье нужно вызвать врача
Врач-психиатр, нейрофизиолог Сергей Нурисламов рассказал, что лечить похмелье БАДами можно, в разговоре с «Радио 1».
Специалист объяснил, человеку с похмельем могут назначить успокоительное, чтобы поспать и восстановить силы.
По словам врача, ухудшение самочувствия может говорить об образовании тромбов.
Есть два варианта. Первое – это когда человек перестал употреблять алкоголь, и второе – запойный алкоголизм, когда человек не может остановиться. В таком случае можно остановить процесс, ограничить алкоголь и принять успокоительные. Но в этот момент возникает состояние похмелья, когда повышается сердцебиение, изменение сердечных ритмов, хлюпающие предсердия и желудочки. По словам врача, это очень опасно из-за возможности появления тромбов.
"Если вы чувствуете ухудшение состояния, нарушение сердечного ритма, тахикардию, слабость, особенно если уже было опохмеление, то следует вызвать врача", — объяснил Нурисламов.
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