Нарколог объяснил, когда при похмелье нужно вызвать врача

Есть два варианта. Первое – это когда человек перестал употреблять алкоголь, и второе – запойный алкоголизм, когда человек не может остановиться. В таком случае можно остановить процесс, ограничить алкоголь и принять успокоительные. Но в этот момент возникает состояние похмелья, когда повышается сердцебиение, изменение сердечных ритмов, хлюпающие предсердия и желудочки. По словам врача, это очень опасно из-за возможности появления тромбов.