Неочевидный симптом рака, который можно обнаружить во время приема пищи

Наиболее распространенными симптомами развития онкологии являются резкая потеря веса, проблемы с дыханием, кишечником и др. Однако есть неочевидный признак, на который пациенты, как правило, не обращают внимания, заявила изданию Daily Mail гастроэнтеролог Энн Мари О'Бройн Леннон.

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По словам специалиста, тревожным звоночком могут выступать трудности при проглатывании пищи. Если раньше продукты не застревали в горле, но в последнее время подобное наблюдается, то, возможно, в организме происходят негативные изменения.

В числе других неочевидных признаков, которые могут свидетельствовать о злокачественных опухолях, врач назвала одышку, запор, дискомфорт при мочеиспускании и чувство постоянной усталости.

Вместе с тем гастроэнтеролог обратила внимание, что по отдельности перечисленные 5 симптомов, как правило, не говорят о серьезных проблемах со здоровьем. Однако если одновременно проявляются несколько из них, то стоит пройти обследование.