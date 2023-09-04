Неочевидный симптом рака, который можно обнаружить во время приема пищи

Гастроэнтеролог Леннон предупредила о неочевидном симптоме рака, который можно обнаружить во время приема пищи
Наиболее распространенными симптомами развития онкологии являются резкая потеря веса, проблемы с дыханием, кишечником и др. Однако есть неочевидный признак, на который пациенты, как правило, не обращают внимания, заявила изданию Daily Mail гастроэнтеролог Энн Мари О'Бройн Леннон.
По словам специалиста, тревожным звоночком могут выступать трудности при проглатывании пищи. Если раньше продукты не застревали в горле, но в последнее время подобное наблюдается, то, возможно, в организме происходят негативные изменения.
В числе других неочевидных признаков, которые могут свидетельствовать о злокачественных опухолях, врач назвала одышку, запор, дискомфорт при мочеиспускании и чувство постоянной усталости.
Вместе с тем гастроэнтеролог обратила внимание, что по отдельности перечисленные 5 симптомов, как правило, не говорят о серьезных проблемах со здоровьем. Однако если одновременно проявляются несколько из них, то стоит пройти обследование.
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