Ученые: нарушение ритмов сна ведет к инсульту

Длительное нарушение циркадных ритмов, или, проще говоря, режима сна и бодрствования ведет к сокращению продолжительности жизни и инсульту. Это установили ученые из Медицинской школы Морхаус вместе с исследователями из Алабамского университета. Объясняется это тем, что выработка организмом гормонов мелатонина и кортизола, влияющих на циклы сна и бодрствования, связана с освещением и временем суток.

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Мелатонин - гормон сна - называют также гормоном молодости, поскольку он способствует естественному омоложению и самовосстановлению клеток кожи и всех без исключения органов тела во время сна. Но мелатонин вырабатывается только в темноте. И наиболее интенсивно в промежутке с 10 часов вечера до 1 часа ночи. Если человек в это время не спит, мелатонин не вырабатывается. Если он спит или дремлет в слишком освещенном помещении, выработка мелатонина также будет затруднена.

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Кортизол традиционно считают гормоном стресса. Но он отвечает не только за реакцию «бей или беги» в опасной ситуации, но и за пробуждение. Когда за окном начинает светать, включается кортизол и организм говорит: «Пора вставать». Но это в идеальном варианте, когда человек вовремя засыпает и просыпается и его циркадные ритмы в норме.

Если же человек вынужден работать в ночную смену либо по скользящему графику, когда часть смен приходится на ночь, либо вообще страдает бессонницей, выработка мелатонина и кортизола нарушается. А это впоследствии ведет к разбалансировке многих систем организма.

Ученые провели эксперимент на крысах - у всех млекопитающих гормон мелатонин тесно связан со светом. Грызунов разделили на несколько групп, которые засыпали при разном освещении. Эксперимент проводился в течение 12 недель.

Первой группе крыс выключали свет на шесть часов раньше. Второй группе грызунов доступ к пище предоставляли в течение пяти часов каждый день. Еще двум другим группам подопытных был предоставлен 24-часовой доступ к пище в течение одного и того же времени суток, независимо от условий освещения. При этом освещение менялось беспорядочно. Оказалось, что у тех крыс, которым изменили естественный график освещения, кровяное давление перестало снижаться во время сна и все системы и органы начали изнашиваться быстрее.

Снижение давления во время сна свойственно всем здоровым млекопитающим. И людям тоже. Поэтому исследователи сделали вывод: нарушение циркадных ритмов у людей приводит к аналогичным последствиям, а именно к раннему старению всех систем и органов тела, к сокращению продолжительности жизни и повышенному риску инсультов из-за постоянно высокого кровяного давления даже ночью.