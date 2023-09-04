Инфекционист не считает опасным новый подтип коронавируса «пирола»

«Насколько я знаю, это один из вариантов штамма «омикрон», одна из подлиний «омикрона». Говорить о том, что у этого подвида «омикрона» есть потенциальная опасность быть более тяжело протекающим, на мой взгляд, преждевременно. Все мутации укладываются в то, что мы и раньше наблюдали при «омикроне»: чем больше количество мутаций, тем больше вероятность того, что он будет распространяться в более широких слоях населения. При этом все эти подлинии штамма «омикрон» не характеризуются тяжелым течением болезни. У большинства, вероятно, будет протекать бессимптомно либо в виде незначительной ОРВИ, не требующей госпитализации и применения каких-то специфических методов лечения. Говорить о том, что в связи с этим у нас планируется крайне неблагоприятный эпидсезон по COVID-19, на сегодняшний день оснований нет», – сказал Вознесенский.