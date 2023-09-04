Эндокринолог заявила о необходимости поддерживать мышцы шеи в тонусе

«Если вы измените своё питание, включите физическую активность, поддержите мышцы шеи, которые тоже влияют на щитовидную железу, на кровоснабжение щитовидной железы, то тогда у вас не будет проблем. Все говорят: у меня болит спина, у меня болит шея. Она у вас болит, потому что мышцы у вас атрофированы практически. Когда слабость мышечная происходит, потом всё проявляется. К нам уже приходят с последствиями, а причину никто не хочет лечить. Коленки болят, спина болит, то болит, сё болит. Мы им говорим: идите на спорт. Но как, у меня же коленки болят?».