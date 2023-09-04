Врачи назвали пять причин образования зубного камня

Самарский врач-стоматолог объяснил, откуда на зубах берется зубной камень и как этого избежать. Поможет не только зубная щетка, но и жесткие овощи и фрукты.

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Стоматолог рассказал, что к появлению зубного камня приводит аномальное скопление зубного налета. А зубной налет образуется на зубах постоянно, это естественный для организма процесс. Чтобы убрать его, нужно ежедневно чистить зубы, при этом необходимо уделать внимание труднодоступным участкам и пространству между зубами. Врач рекомендует в дополнение к зубной щетке использовать зубные нити или специальные ершики.

Немаловажную роль в образовании зубного камня играют физиологические особенности. Например, неправильный прикус, неровные зубы, скученность зубов – все эти факторы затрудняют ежедневную гигиену и способствуют появлению зубного камня.

Употребление алкоголя, курение, парение вейпов – вредные привычки нарушают кислотный баланс во рту и провоцируют образование налета и впоследствии зубного камня.

Врач отмечает, что не только зубная щетка чистит зубы. Природой заложена функция самоочищения зубов, которая происходит благодаря употреблению жестких овощей и фруктов.

Кроме того, размножению бактерий, увеличению зубного налета и появлению камней способствует избыток углеводов и сахаров.

На образование зубных камней также оказывает влияние и общее состояние организма. Так, некоторые болезни ЖКТ могут менять состав слюны и отрицательно влиять на функции самоочищения и обеззараживания полости рта.