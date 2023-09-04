В России создали алгоритм распознавания симптомов инсульта

«На первом месте по смертности — сердечно-сосудистые заболевания, среди них первое место — инфаркты, второе — инсульты. Что касается инфарктов, их уже научились диагностировать и лечить, а тема инсультов гораздо менее изучена. И в связи с этим возникает проблема, что люди часто не распознают признаки наступления инсульта. Но есть «золотой период» в 4,5 часа, если человек успел обратиться в медучреждение, то его могут спасти», — рассказал лидер проекта Олег Молородов.