Кардиолог: лучше всего понижать давление с помощью смузи и орехов

Кардиолог Варфоломеев: лучше всего понижать давление с помощью смузи и орехов. Чтобы гипертония не шарахала из-за угла, а давление находилось в более-менее спокойном состоянии, в целом нужно придерживаться правил здорового образа жизни, то есть высыпаться, умеренно заниматься спортом и следить за питанием. Причём если добавить некоторые продукты, то снижаться давление будет эффективнее.

© Секрет Фирмы

По словам кардиолога Олега Варфоломеева, гипертоникам стоит обратить внимание на несколько продуктов, которые при добавлении в рацион могут значительно понизить давление. Зачем вообще этим заниматься? Дело в том, что повышенное давление может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсульту.

Видео дня

Орехи и ореховое масло можно добавлять в овощной или фруктовый салат, и таким образом организм получит не только полезные вещества из свежих и натуральных продуктов, но и жирные кислоты. Особенно хороши в этом плане фисташки, в которых полно калия. Главное, чтобы у вас не было аллергии.

Греческий йогурт можно есть с фруктами или тоже добавлять в салаты. В нём много кальция, калия, магния и витамина D. Они помогают понизить давление, потому что напрямую влияют на стенки сосудов.

Домашние смузи, в которые тоже можно натолкать свежих продуктов, семечек, орехов и других атрибутов правильного питания. А если добавить в них суперфуды вроде шпината, ягод или семян чиа, то станет только лучше.

В помидорах тоже полно калия, а ещё в них, как и во многих сочных продуктах, содержится каротиноидный пигмент ликопин, которые тоже отлично снижает давление.

Спорт против давления

Врачи утверждают, что физические нагрузки помогают сохранить здоровье в целом, но ещё они отлично помогают нормализовать давление, главное — не переусердствовать.

В неделю нужно заниматься не менее 150 минут.

Нагрузка должна быть умеренной, не нужно брать что-то активнее езды на велосипеде или быстрой ходьбы.

Эффективнее всего будут изометрические упражнения, то есть статичные вроде планки или сидения у стены.

Как быстро понизить давление

нужно прилечь;

выполнить успокаивающие дыхательные гимнастики;

или принять успокоительные препараты;

если есть боль — принять обезболивающее.

Как понизить давление надолго

Если гипертонию вызвало какое-либо заболевание, то разбираться сперва нужно именно с этим заболеванием.

Ели явной причины нет, то врач посоветует, как изменить образ жизни, чтобы избавиться от повышенного давления.