Онкоуролог назвал симптомы, предупреждающие о скорой смерти

Онкоуролог Гадзиян назвал симптомы, предупреждающие о скорой смерти
Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о симптомах, которые могут предупредить о возможной скорой смерти человека.
По словам специалиста, тревожное ощущение в груди часто может указывать на тромбообразование в организме. Поэтому если сделать своевременно анализ крови, то можно спасти свою жизнь. Люди, столкнувшиеся с тромбообразорванием, по словам врача, умирают за секунды.
Кроме того, страшным сигналом может быть долгая диарея, головные боли, утренний кашель «до задыхания». Эти сигналы могут говорить об опасных заболеваниях сердца и легких, таких как аневризм аорты или онкология.
Для профилактики инсульта, инфаркта и прочих серьезных болезней, врач рекомендует выпивать стакан чистой воды перед сном.
Ранее "Рамблер" писал о смертельно опасных опухолях, которые могут грозить пьющим людям.