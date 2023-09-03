Онкоуролог назвал симптомы, предупреждающие о скорой смерти

Хирург и онкоуролог Марк Гадзиян рассказал о симптомах, которые могут предупредить о возможной скорой смерти человека.

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По словам специалиста, тревожное ощущение в груди часто может указывать на тромбообразование в организме. Поэтому если сделать своевременно анализ крови, то можно спасти свою жизнь. Люди, столкнувшиеся с тромбообразорванием, по словам врача, умирают за секунды.

Кроме того, страшным сигналом может быть долгая диарея, головные боли, утренний кашель «до задыхания». Эти сигналы могут говорить об опасных заболеваниях сердца и легких, таких как аневризм аорты или онкология.

Для профилактики инсульта, инфаркта и прочих серьезных болезней, врач рекомендует выпивать стакан чистой воды перед сном.