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Хирург Умнов: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма

Хирург Умнов: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма. Она, безусловно, неприятная, но для жизни не опасная. Хотя люди, испытывающие все симптомы, с этим утверждением, скорее всего, не согласились бы. По словам врача, первые 4–5 дней будут самыми сложными, возможно даже развитие белой горячки. Зато потом хорошеть человечку будет с каждым днём.

Хирург: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма
© Секрет Фирмы

Если резко бросить пить

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Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что бывает с организмом после внезапного отказа от алкоголя.

  • Первые 4–5 дней у алкоголика сильно болит голова, дрожат руки, бессонница, нет аппетита, его тошнит и всё раздражает.
  • На 5-й день может развиться белая горячка.
  • На 6-й и дальше состояние уже улучшается — появляется аппетит.
  • Через 2 недели перестает болеть голова, в ней будто проясняется, восстанавливаются когнитивные функции, работа сердца и давление.
  • Через месяц голова быстрее соображает и проходят отёки.
  • Через 2 месяца восстанавливается иммунитет.
  • Через 6 месяцев восстанавливаются черты характера и возвращается способность оценивать и критиковать свои действия.
  • Через год восстанавливаются внутренние органы.
  • Иными словами, никакого криминала в резком отказе от алкоголя нет. Единственная проблема — алкоголик обычно не может это сделать сам, ему нужна помощь специалистов.

Как алкоголь вредит организму

Злоупотребление горячительными напитками приводит к:

  • дистрофии тканей сердца (чревато повышением артериального давления и нарушением ритма);
  • жировому перерождению печени;
  • повреждению поджелудочной (панкреонекрозу);
  • ожогу пищевода и желудка, что может привести к язве и раку;
  • общему истощению организма;
  • у мужчин:
  • к импотенции;
  • к накоплению мутации в генах;
  • у женщин;
  • к нарушениям цикла;
  • к климаксу на 10–15 лет раньше.

Признаки алкоголизма:

  • человек может за раз выпить более четверти литра крепкого алкоголя;
  • появляется стремление пить;
  • снижаются умственные способности, человек звереет.

Есть особый признак, который подсказывает, что человек уже ступил на кривую дорожку. После употребления 100–150 мл крепкого алкоголя обычно начинает подташнивать — это работает предохранитель в организме, который следит за тем, чтобы владелец организма не увлекался ядами. Но если одна стопка, а потом другая идут как по маслу, то тут стоит задуматься — не натренировался ли организм пить. Если да — то алкоголизм уже стучит в двери.

Можно ли отравиться алкоголем

Конечно, можно, и речь сейчас не про палёную водку, а про весьма даже качественную. Всё дело в количестве.

Дозу спирта до 120 мг печень может обезвредить, всё остальное попадает в кровь, циркулирует по телу и копится в тканях. Когда пропорции доходят до 5–6 г на литр крови, тогда уже нужно вызывать скорую, причём немедленно. Острое отравление и кома могут наступить, если непрерывно пить в течение часа.

Симптомы отравления:

  • низкая температура тела,
  • замедленное дыхание,
  • учащённый пульс,
  • спутанное сознание и несвязная речь,
  • вероятны галлюцинации и эпилептические припадки,
  • не может нормально передвигаться,
  • плохо реагирует на окружающую обстановку.

Первая помощь при отравлении

Вызвать скорую, а пока она едет:

  • Промыть желудок содой — чайная ложка на литр воды.
  • Дать 20 таблеток активированного угля.
  • Дать горячий сладкий чай, чтобы согреть и дать энергию клеткам мозга.
  • Положить человечка на бок, чтобы в случае чего не задохнулся рвотой.
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