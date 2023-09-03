Хирург: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма

Хирург Умнов: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма. Она, безусловно, неприятная, но для жизни не опасная. Хотя люди, испытывающие все симптомы, с этим утверждением, скорее всего, не согласились бы. По словам врача, первые 4–5 дней будут самыми сложными, возможно даже развитие белой горячки. Зато потом хорошеть человечку будет с каждым днём.

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Если резко бросить пить

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Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что бывает с организмом после внезапного отказа от алкоголя.

Первые 4–5 дней у алкоголика сильно болит голова, дрожат руки, бессонница, нет аппетита, его тошнит и всё раздражает.

На 5-й день может развиться белая горячка.

На 6-й и дальше состояние уже улучшается — появляется аппетит.

Через 2 недели перестает болеть голова, в ней будто проясняется, восстанавливаются когнитивные функции, работа сердца и давление.

Через месяц голова быстрее соображает и проходят отёки.

Через 2 месяца восстанавливается иммунитет.

Через 6 месяцев восстанавливаются черты характера и возвращается способность оценивать и критиковать свои действия.

Через год восстанавливаются внутренние органы.

Иными словами, никакого криминала в резком отказе от алкоголя нет. Единственная проблема — алкоголик обычно не может это сделать сам, ему нужна помощь специалистов.

Как алкоголь вредит организму

Злоупотребление горячительными напитками приводит к:

дистрофии тканей сердца (чревато повышением артериального давления и нарушением ритма);

жировому перерождению печени;

повреждению поджелудочной (панкреонекрозу);

ожогу пищевода и желудка, что может привести к язве и раку;

общему истощению организма;

у мужчин:

к импотенции;

к накоплению мутации в генах;

у женщин;

к нарушениям цикла;

к климаксу на 10–15 лет раньше.

Признаки алкоголизма:

человек может за раз выпить более четверти литра крепкого алкоголя;

появляется стремление пить;

снижаются умственные способности, человек звереет.

Есть особый признак, который подсказывает, что человек уже ступил на кривую дорожку. После употребления 100–150 мл крепкого алкоголя обычно начинает подташнивать — это работает предохранитель в организме, который следит за тем, чтобы владелец организма не увлекался ядами. Но если одна стопка, а потом другая идут как по маслу, то тут стоит задуматься — не натренировался ли организм пить. Если да — то алкоголизм уже стучит в двери.

Можно ли отравиться алкоголем

Конечно, можно, и речь сейчас не про палёную водку, а про весьма даже качественную. Всё дело в количестве.

Дозу спирта до 120 мг печень может обезвредить, всё остальное попадает в кровь, циркулирует по телу и копится в тканях. Когда пропорции доходят до 5–6 г на литр крови, тогда уже нужно вызывать скорую, причём немедленно. Острое отравление и кома могут наступить, если непрерывно пить в течение часа.

Симптомы отравления:

низкая температура тела,

замедленное дыхание,

учащённый пульс,

спутанное сознание и несвязная речь,

вероятны галлюцинации и эпилептические припадки,

не может нормально передвигаться,

плохо реагирует на окружающую обстановку.

Первая помощь при отравлении

Вызвать скорую, а пока она едет: