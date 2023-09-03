Хирург: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма

Хирург Умнов: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма
Хирург Умнов: после резкого отказа от алкоголя начнется детоксикация организма. Она, безусловно, неприятная, но для жизни не опасная. Хотя люди, испытывающие все симптомы, с этим утверждением, скорее всего, не согласились бы. По словам врача, первые 4–5 дней будут самыми сложными, возможно даже развитие белой горячки. Зато потом хорошеть человечку будет с каждым днём.
Если резко бросить пить
Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что бывает с организмом после внезапного отказа от алкоголя.
- Первые 4–5 дней у алкоголика сильно болит голова, дрожат руки, бессонница, нет аппетита, его тошнит и всё раздражает.
- На 5-й день может развиться белая горячка.
- На 6-й и дальше состояние уже улучшается — появляется аппетит.
- Через 2 недели перестает болеть голова, в ней будто проясняется, восстанавливаются когнитивные функции, работа сердца и давление.
- Через месяц голова быстрее соображает и проходят отёки.
- Через 2 месяца восстанавливается иммунитет.
- Через 6 месяцев восстанавливаются черты характера и возвращается способность оценивать и критиковать свои действия.
- Через год восстанавливаются внутренние органы.
- Иными словами, никакого криминала в резком отказе от алкоголя нет. Единственная проблема — алкоголик обычно не может это сделать сам, ему нужна помощь специалистов.
Как алкоголь вредит организму
Злоупотребление горячительными напитками приводит к:
- дистрофии тканей сердца (чревато повышением артериального давления и нарушением ритма);
- жировому перерождению печени;
- повреждению поджелудочной (панкреонекрозу);
- ожогу пищевода и желудка, что может привести к язве и раку;
- общему истощению организма;
- у мужчин:
- к импотенции;
- к накоплению мутации в генах;
- у женщин;
- к нарушениям цикла;
- к климаксу на 10–15 лет раньше.
Признаки алкоголизма:
- человек может за раз выпить более четверти литра крепкого алкоголя;
- появляется стремление пить;
- снижаются умственные способности, человек звереет.
Есть особый признак, который подсказывает, что человек уже ступил на кривую дорожку. После употребления 100–150 мл крепкого алкоголя обычно начинает подташнивать — это работает предохранитель в организме, который следит за тем, чтобы владелец организма не увлекался ядами. Но если одна стопка, а потом другая идут как по маслу, то тут стоит задуматься — не натренировался ли организм пить. Если да — то алкоголизм уже стучит в двери.
Можно ли отравиться алкоголем
Конечно, можно, и речь сейчас не про палёную водку, а про весьма даже качественную. Всё дело в количестве.
Дозу спирта до 120 мг печень может обезвредить, всё остальное попадает в кровь, циркулирует по телу и копится в тканях. Когда пропорции доходят до 5–6 г на литр крови, тогда уже нужно вызывать скорую, причём немедленно. Острое отравление и кома могут наступить, если непрерывно пить в течение часа.
Симптомы отравления:
- низкая температура тела,
- замедленное дыхание,
- учащённый пульс,
- спутанное сознание и несвязная речь,
- вероятны галлюцинации и эпилептические припадки,
- не может нормально передвигаться,
- плохо реагирует на окружающую обстановку.
Первая помощь при отравлении
Вызвать скорую, а пока она едет:
- Промыть желудок содой — чайная ложка на литр воды.
- Дать 20 таблеток активированного угля.
- Дать горячий сладкий чай, чтобы согреть и дать энергию клеткам мозга.
- Положить человечка на бок, чтобы в случае чего не задохнулся рвотой.