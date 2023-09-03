Врач-терапевт Васейнов предупредил о смертельной опасности стейка с кровью

Стейк с кровью – одно из самых популярных блюд в ресторанах, которое не только по-особому нежное и вкусное, но также способно быстро и существенно повысить уровень гемоглобина в крови.

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Однако, как предупредил врач-терапевт Николай Васейнов для некоторых людей такой деликатес может стать «путевкой» в больницу и даже причиной смерти.

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«При правильном приготовлении и качественном продукте никаких проблем со здоровье не должно возникнуть, – цитирует специалиста издание «Кубанские новости». – Однако даже малейшее нарушение технологии приготовления может привести к большим проблемам».

Так, по словам медика, сочный стейк может оказаться источником бактериальной инфекции и вызвать артрит, энтероколит, пищевое отравление, менингит, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, и даже спровоцировать аборт.

Как пояснил Васейнов, так происходит из-за того, что опасные бактерии, которые обычно живут в кишечнике животных, после забоя могут переместиться в мышечные ткани, которые идут на стейки.

«При плохой прожарке часть из них останутся живыми и могут принести ухудшение самочувствия, а в тяжелых случаях – даже лишить жизни», – предупредил он.

Кроме того, в плохо прожаренном стейке вполне могут оказаться гельминты, которые при попадании в кишечник человека довольно быстро превращаются в ленточного червя до 25 метров в длину.

Такой «подселенец», рассказал терапевт, становится причиной резкой потери веса, плохой усвояемости витаминов и минералов из пищи и аптечных препаратов, болей в животе.

«Если вовремя не обнаружить источник проблем и не начать грамотное лечение, то человек становится раздражительным и склонным к частым вирусным заболеваниям. Также у него может развиться опасное состояние – кишечная непроходимость», – резюмировал Васейнов, добавив, что единственный способ обезопасить себя от потенциальных проблем – всегда есть только хорошо прожаренное мясо.