Иммунолог рассказал, что легионеллезом можно заразиться через кондиционер

Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал изданию «Звезда» о том, как можно заразиться легионеллезом — инфекцией, вспыхнувшей в Польше.

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По словам врача, легионеллез также называют «болезнью легионеров» и для него характерно развитие тяжелой пневмонии. Путь заражения — воздушно-капельный, аэрозольный с воздуха.

Возбудители болезни — бактерии легионеллы. Они активно распространяются в воде. Иммунолог напомнил о вспышке в США в 20 веке, когда в одной гостинице собирались ветераны какой-то из битв - легионеры.

Это были пожилые мужчина 70-90 лет, которые вдруг начали умирать от сильной пневмонии. Поэтому и появилось название «болезнь легионеров». По словам врача, микроб тогда распространился через кондиционерную воду.

Кроме того, бактерии распространяются в сильно прогретых летом водоемах. К тому же, наличие стоков различных отходов на это не влияет.

Врач также напомнил, что в России уже однажды зафиксировали вспышку болезни легионеров из-за систем горячего водоснабжения. Тогда власти уменьшили температуру воды в трубопроводе. Горячая вода стала теплой и поэтому благоприятной для размножения для бактерий легионеллеза.