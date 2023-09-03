$96.34+0.01104.61-0.33

Отоларинголог Вавин назвал опасность капель от насморка

В интервью «Мосленте» о вреде для здоровья сосудосуживающих капель рассказал отоларинголог, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела заболеваний верхних дыхательных путей ВГБУ НМИЦО ФМБА России Вячеслав Вавин.

Названа опасность капель от насморка
© unsplash.com

Специалист предупредил о том, что долгое использование сосудосуживающих препаратов для носа может привести к привыканию.

Если использовать такие капли постоянно, это приведет к нарушению естественной регуляции слизистой оболочки носа. Кроме того, ее барьер может быть поврежден, что, в свою очередь, приведет к ее иссушению, а также сделает слизистую более уязвимой для инфекций.

Также специалист отметил, что сосудосуживающие вещества могут попадать в кровь и оказывать токсическое действие на иммунную, сердечно-сосудистую, нервную и другие системы организма. Это может привести к крайне неприятным последствиям, включая тревожность и бессонницу.

Зависимость от сосудосуживающих капель, которая со временем формируется уч пациента, по словам Вавина, может привести к тяжелым физическим и эмоциональным последствиям.

Грипп: симптомы, причины, лечение

Стоит помнить также о том, что из-за привыкания к каплям от насморка, человеку вскоре начинает требоваться более частое их употребление или переход на более сильные спрей, поскольку действие привычных становится не таким выраженным и постепенно ослабевает, провоцируя такие симптомы, как затрудненное дыхание носом, отек или заложенность.

Вавин отметил, что пользоваться сосудосуживающими каплями можно не более пяти дней.

Ранее врач рассказала, когда нельзя самостоятельно лечить дерматит.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости