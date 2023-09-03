Названа опасность капель от насморка

В интервью «Мосленте» о вреде для здоровья сосудосуживающих капель рассказал отоларинголог, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела заболеваний верхних дыхательных путей ВГБУ НМИЦО ФМБА России Вячеслав Вавин.

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Специалист предупредил о том, что долгое использование сосудосуживающих препаратов для носа может привести к привыканию.

Если использовать такие капли постоянно, это приведет к нарушению естественной регуляции слизистой оболочки носа. Кроме того, ее барьер может быть поврежден, что, в свою очередь, приведет к ее иссушению, а также сделает слизистую более уязвимой для инфекций.

Также специалист отметил, что сосудосуживающие вещества могут попадать в кровь и оказывать токсическое действие на иммунную, сердечно-сосудистую, нервную и другие системы организма. Это может привести к крайне неприятным последствиям, включая тревожность и бессонницу.

Зависимость от сосудосуживающих капель, которая со временем формируется уч пациента, по словам Вавина, может привести к тяжелым физическим и эмоциональным последствиям.

Стоит помнить также о том, что из-за привыкания к каплям от насморка, человеку вскоре начинает требоваться более частое их употребление или переход на более сильные спрей, поскольку действие привычных становится не таким выраженным и постепенно ослабевает, провоцируя такие симптомы, как затрудненное дыхание носом, отек или заложенность.

Вавин отметил, что пользоваться сосудосуживающими каплями можно не более пяти дней.