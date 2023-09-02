Врач рассказала, когда нельзя самостоятельно лечить дерматит

Врач Филева рассказала, когда нельзя самостоятельно лечить дерматит
Дерматолог Александра Филева рассказала, что некоторые виды дерматита можно вылечить только под контролем врача. Об этом пишет издание Life.ru.
По словам медика, дерматит - это не одна болезнь, а группа патологий, для которых характерно воспаление кожи. Оно появляется по разным причинам, например, из-за стресса или аутоиммунных заболеваний.
Чаще всего люди сталкиваются с раздражающим контактным дерматитом. Он появляется при взаимодействии кожи с агрессивной средой, например, бытовой химией. Бывает также аллергический дерматит, когда иммунитет человека оказывается очень чувствителен к определенным аллергенам.
Как объяснила врач, с этими видами болезни часто можно справиться самостоятельно: убрать раздражающий фактор или принять антигистаминный препарат.
Однако атопический и себорейный дерматит, перхоть, необходимо лечить совместно с врачом.