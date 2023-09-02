Врач рассказала, когда нельзя самостоятельно лечить дерматит

Дерматолог Александра Филева рассказала, что некоторые виды дерматита можно вылечить только под контролем врача. Об этом пишет издание Life.ru.

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По словам медика, дерматит - это не одна болезнь, а группа патологий, для которых характерно воспаление кожи. Оно появляется по разным причинам, например, из-за стресса или аутоиммунных заболеваний.

Чаще всего люди сталкиваются с раздражающим контактным дерматитом. Он появляется при взаимодействии кожи с агрессивной средой, например, бытовой химией. Бывает также аллергический дерматит, когда иммунитет человека оказывается очень чувствителен к определенным аллергенам.

Как объяснила врач, с этими видами болезни часто можно справиться самостоятельно: убрать раздражающий фактор или принять антигистаминный препарат.