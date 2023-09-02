Названы 6 распространенных причин постоянной усталости

Если человек постоянно пребывает в состоянии усталости, это может говорить о том, что тело пытается что-то сказать ему. Порой это указывает на очень серьезные заболевания, вплоть до онкологических. Однако не стоит сразу подозревать у себя рак при утомлении, эксперты назвали распространенные шесть причин аномального состояния, пишет британское издание Glamour.

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1. Недосып

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Недостаточное количество сна — самая очевидная и наиболее распространенная причина, по которой человек может чувствовать себя измотанным. Большинству взрослых требуется семь или более часов качественного сна.

Решение:

Спать больше. Во-первых, важно определить причину недосыпа: это могут быть стресс, слишком много времени у экранов или низкое качества сна. Тогда получится устранить ее. Если, перепробовав все, проблемы со сном продолжаются, стоит обратиться к специалистам.

2. Нехватка энергии

Американский исследователь сна и невролог Кристофер Уинтер рассказал, что усталость — это когда наблюдается нехватка энергии. Нормальная усталость проходит после отдыха. В большинстве случаев усталость — это когда тело просит сбавить темп, и, вероятно, следует прислушаться к нему. Но когда усталость регулярно мешает делать то, что нужно, — это проблема.

Решение:

Немного отдохнуть. Оторваться от гаджетов, от любых отвлекающих факторов — и просто расслабиться. Если после отдыха нет прилива сил, стоит проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, нет ли какой-либо серьезной проблемы в организме.

3. Болезнь

С сонливостью справиться довольно легко, но если речь идет о перманентной усталости, можно составить очень длинный список ее причин, отметил доктор Уинтер. В него входят дефицит витаминов В12 или D, рассеянный склероз, диабет второго типа и болезнь Паркинсона, и это лишь некоторые из них.

Другие состояния, связанные с усталостью, включают анемию, проблемы с щитовидной железой или даже лейкемию — все это может заставить людей чувствовать себя невероятно измученными, объяснил акушер-гинеколог доктор Ивонн Бон.

Решение:

Если чувство усталости возникает ни с того ни с сего или не проходит после отдыха, именно тогда следует обследовать организм.

4. Стресс

К усталости могут привести такие состояния, как чрезмерная загруженность в течение нескольких месяцев или серьезные перемены в жизни, которые негативно сказываются на сне и уровне стресса.

— В условиях стресса организм вырабатывает больше кортизола. Гормон полезен для стимуляции активности, но перед сном он повышает уровень возбуждения в то время, когда нужно расслабиться, — отметила эксперт по сну, доктор Софи Босток.

Стресс приводит к состоянию повышенной возбудимости, когда мозг и тело более бдительны, чем обычно.

— В стрессовом состоянии человеку требуется больше времени, чтобы заснуть, и поскольку сон очень чуткий, с большей вероятностью отдыхающий проснется из-за шума, движения или перепадов температуры, — рассказала Босток.

Также стресс влияет на изменения поведения, которые мешают сну: меньше физических упражнений, употребление алкоголя, работа допоздна.

Решение:

Иногда можно справиться со стрессом, устранив его источник. Например, уволиться с нелюбимой работы. Если это невозможно, стоит научиться влиять на выбросы кортизола: делать дыхательные практики, вести дневник сна и заниматься йогой.

5. Плохие условия сна

Комфортные условия для сна очень важны для его качества. Главное — опрятная спальня, в которой не слишком светло и не слишком шумно, а также удобная кровать.

Решение:

Если кровать неудобная, стоит заменить матрас. На ночь можно закрывать глаза маской, а уши — затычками. Рекомендуется, чтобы в спальне ночью было прохладно, это помогает естественному понижению температуры тела, которое происходит после погружения в сон.

6. Депрессия

Состояния психического здоровья, включая депрессию, могут вызывать у людей чувство усталости. Симптомы сильно отличаются у разных людей. Но, как правило, страдающие от расстройства сна люди склонны чувствовать апатию, грусть и отсутствие интереса к вещам, которые раньше радовали. Стоит отметить, что есть также несколько физических симптомов, включая потерю энергии и нарушение сна.

Решение: