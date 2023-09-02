Эпидемиолог назвал главное отличие гриппа от других ОРВИ

Основным отличием гриппа от других ОРВИ является высокая температура и сильнейшая интоксикация, рассказал NEWS.ru эпидемиолог Химкинской областной больницы Рафик Айвазян. По его словам, самое главное при гриппе — немедленно обратиться к врачу.

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Самым неприятным респираторным заболеванием является грипп. Он может протекать тяжело, приводить к серьезным осложнениям и фатальному исходу. Принципиальное отличие гриппа от других ОРВИ — высокая температура и сильнейшая интоксикация. Начинается заболевание резко, температура может держаться на очень высоких цифрах и переходить в тяжелую астению в период реконвалесценции даже при отсутствии осложнений, — рассказал специалист.

Айвазян отметил, что примерно 200 видов вирусов вызывают разнообразные симптомы: от насморка до бронхита и потери голоса, обоняния и вкуса.

Все они по большей части протекают при невысокой лихорадке и, как в известном анекдоте, проходят без лечения за неделю, а с лечением за семь дней — зависит от сопутствующих заболеваний, возраста и прочих факторов. Не занимайтесь самолечением, — предостерег эпидемиолог.