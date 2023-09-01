Врач-терапевт Алексей Хухрев в разговоре с изданием Москва 24 перечислил возможные заболевания, одним из симптомов которых может быть постоянная икота.

По словам специалиста, зачастую икота является всего лишь результатом питания всухомятку, употребления алкоголя или длительного пребывания в стрессе. В таких случаях симптом проходит самостоятельно и довольно быстро.

Но если икота мучает вас практически без остановки, или возникает очень часто, это является поводом обратиться к врачу. ведь такой симптом может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Хухрев сообщил, что икота может быть сигналом о развитии такой проблемы, как аневризма аорты, или же предупреждать о заболеваниях желудка.

«Чтобы понять причину длительной икоты, надо рассматривать все, что может ее как-то порождать. Например, это может быть онкологическое заболевание с метастазами в область диафрагмального нерва», – пояснил терапевт.