Хирург рассказал о причинах появления вдовьего горба

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал о причинах появления вдовьего горба.

В беседе с Life.ru Умнов объяснил, что вдовьим горбом (холмиком) называют уплотнение в шейно-плечевой области.

По словам врача, причиной появления являются гиподинамия, а также постоянное напряжение мышц спины. Травмы шейного отдела, остеохондроз могут также способствовать появлению горба. Кроме того, он может появиться в результате нарушения работы эндокринных желёз.

Из-за вдовьего горба человек может чувствовать головокружения, частые головные боли, также это может служить причиной повышенной утомляемости, добавил Умнов.