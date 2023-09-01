Ученые предложили лечить диабет кишечными бактериями

С помощью определенных кишечных бактерий можно повлиять на инсулинорезистентность и ход лечения диабета второго типа. К такому выводу пришли специалисты из Японии в ходе проведения эксперимента, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature.

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В исследовании приняли участие более 300 человек в возрасте от 20 до 75 лет. Все они периодически сдавали анализы, а специалисты сопоставляли кишечную микробиоту участников с их резистентностью к инсулину и данными об углеводах в кале.

"Полученные данные показывают, что углеводов в фекалиях, особенно моносахаридов, больше у людей с резистентностью к инсулину. Подобный показатель, в свою очередь, свидетельствует о воспалении цитокинов, которые обеспечивают взаимодействие между клетками", – говорится в выводах исследования.

Вместе с тем было обнаружено, что определенные кишечные бактерии, наоборот, поглощают моносахариды. Наиболее перспективным кандидатом для лечения заболевания признали A. indistinctus. Он снизил уровень сахара в крови и уменьшил резистентность к инсулину.