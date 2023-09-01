Если образование в почке коралловидных камней невозможно раздробить и вырезать, то требуется удаление всего органа. Об этом порталу NEWS.ru сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.

По словам специалиста, современные методы лечения позволяют проводить неинвазивные либо малоинвазивные процедуры. Так, например, при конкрементах размером менее 5 миллиметров оперативное вмешательство не требуется.

Врач также обратила внимание, что наличие подобных образований, как правило, не проявляется никакими симптомами, однако все равно требует консультации уролога.

"При остром течении заболевания в виде развития почечной колики могут прописать спазмолитик для облегчения боли, для прохождения камня по мочевыводящих путям. Часто требуется антибактериальная терапия", – рассказала врач.

Как объяснила Тимощенко, при затруднении прохождения крупного камня используется контактная литотрипсия, в процессе которой осуществляется его дробление.