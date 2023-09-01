Врач Тимощенко объяснила, в каком случае почку удаляют вместе с камнем
Если образование в почке коралловидных камней невозможно раздробить и вырезать, то требуется удаление всего органа. Об этом порталу NEWS.ru сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.
По словам специалиста, современные методы лечения позволяют проводить неинвазивные либо малоинвазивные процедуры. Так, например, при конкрементах размером менее 5 миллиметров оперативное вмешательство не требуется.
Врач также обратила внимание, что наличие подобных образований, как правило, не проявляется никакими симптомами, однако все равно требует консультации уролога.
"При остром течении заболевания в виде развития почечной колики могут прописать спазмолитик для облегчения боли, для прохождения камня по мочевыводящих путям. Часто требуется антибактериальная терапия", – рассказала врач.
Как объяснила Тимощенко, при затруднении прохождения крупного камня используется контактная литотрипсия, в процессе которой осуществляется его дробление.
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