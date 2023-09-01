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Офтальмолог Коновалов предупредил о неочевидной опасности шоколада

При злоупотреблении шоколадом развивается ангиоретинопатия, которая может привести к слепоте. Об этом офтальмолог Михаил Коновалов рассказал в эфире программы "Жить здорово!".

По словам специалиста, сахар портит сосуды на глазном дне, что приводит к развитию диабетической ангиоретинопатии. Она, в свою очередь, является основной причиной необратимой слепоты.

"Дело в том, что сначала портятся просто сосуды, а потом органически портится сама сетчатка, и развиваются изменения, по которым офтальмологи ставят диагноз", – объяснил эксперт.

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Речь идет о кровоизлияниях, которые покрывают всю сетчатку, уточнила ведущая программы Елена Малышева. Из-за них в итоге человек слепнет.

"Диабет, высокий сахар – причина №1 необратимой слепоты в мире", – резюмировали врачи.

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