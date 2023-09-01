Названы главные ошибки при приеме лекарств

Иммунолог Миневич перечислила главные ошибки при приеме лекарств
На первый взгляд, прием медицинских препаратов не должен вызывать проблем. Однако на практике пациенты допускают ошибки, которые могут негативно сказаться на состоянии их здоровья. Какие именно, "Аргументам и Фактам" рассказала аллерголог, иммунолог Юлия Миневич.
Во-первых, зачастую люди принимают лекарства не в точной дозировке: делят таблетки на четвертинки или половинки. Даже минимальное ее изменение уменьшает эффективность лекарства либо увеличивает риск развития побочных эффектов, предупредила врач.
Во-вторых, практикуется самостоятельный подбор аналогов препаратов. Каждое лекарство имеет уникальный состав с определенной концентрацией активного вещества и формой выпуска, отмечает специалист, поэтому так делать не стоит.
Среди других распространенных ошибок – нерегулярный прием назначенных препаратов и употребление алкоголя в период лечения. Кроме того, иногда пациенты принимают лекарства с истекшим сроком годности, что категорически запрещено.
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