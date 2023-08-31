Терапевт объяснил, почему взрослые тяжелее переносят ветрянку

Терапевт Игорь Видяскин рассказал, почему взрослые переносят ветрянку тяжелее, чем дети. Об этом пишет издание News.ru.

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По словам медика, один из факторов, влияющих на тяжесть течения ветрянки, — это иммунитет. У детей он еще не сформировался окончательно, поэтому они чаще болеют, но легче справляются с инфекциями. У взрослых же иммунная система более развита, но часто из-за сопутствующих заболеваний она нагружается сильнее.

Из-за того, что она борется с ветряной оспой активнее, реакция организма более выражена. Этим врач объяснил то, что у детей высыпания на коже и зуд проходят в среднем через 5-7 дней, а у взрослых - через 14.

Кроме того, ветрянка во взрослом возрасте может привести к опасным осложнениям. Например, пневмонии, менингиту или энцефалиту.