Терапевт объяснил, почему взрослые тяжелее переносят ветрянку

Терапевт Видяскин объяснил, почему взрослые тяжелее переносят ветрянку
Терапевт Игорь Видяскин рассказал, почему взрослые переносят ветрянку тяжелее, чем дети. Об этом пишет издание News.ru.
По словам медика, один из факторов, влияющих на тяжесть течения ветрянки, — это иммунитет. У детей он еще не сформировался окончательно, поэтому они чаще болеют, но легче справляются с инфекциями. У взрослых же иммунная система более развита, но часто из-за сопутствующих заболеваний она нагружается сильнее.
Из-за того, что она борется с ветряной оспой активнее, реакция организма более выражена. Этим врач объяснил то, что у детей высыпания на коже и зуд проходят в среднем через 5-7 дней, а у взрослых - через 14.
Кроме того, ветрянка во взрослом возрасте может привести к опасным осложнениям. Например, пневмонии, менингиту или энцефалиту.
У взрослых часто есть дополнительные факторы риска, такие как курение, употребление алкоголя и наркотических веществ, которые могут усугубить симптомы.Видяскин Игорь ВасильевичВрач-терапевт клиники "Мпрофико" на Земляном Валу