Грейпфрутовый сок оказался способен привести к летальному исходу

Употребление грейпфрута в сочетании с приемом лекарственных препаратов может нанести серьезный вред организму вплоть до летального исхода, сообщает новостной портал ScienceAlert.

© Газета.Ru

По словам специалистов, 1 стакан сока из этого фрукта содержит активные вещества фуранокумарины, которые нарушают работу цитохрома P45 на 24 часа. Этот фермент контролирует концентрацию лекарств и токсинов в крови. Сбой в его работе приводит к тому, что действующие вещества медикаментов не выводятся из организма и накапливаются в высоких концентрациях.

Это, в свою очередь, приводит к усилению побочных эффектов, что наносит вред организму. Согласно подсчетам, грейпфруты влияют на эффективность около 50 препаратов для лечения самых разных болезней, в большинстве из которых важно соблюдать точную дозировку. Среди них обезболивающие препараты, средства от повышенного артериального давления, противоопухолевые лекарства, противозачаточные таблетки, а также виагра.