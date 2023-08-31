Мясников рассказал, будет ли всплеск заболеваемости COVID-19 осенью

Заслуженный врач России и телеведущий Александр Мясников рассказал, будет ли всплеск заболеваемости коронавирусом этой осенью.

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Специалист подчеркнул, что никаких принципиально новых угроз для здоровья людей этой осенью не будет. В предстоящий сезон произойдет небольшой сезонный подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом. При этом вакцинация не поможет защититься от заражения, так как появились новые подвиды ковида ВА.2.86 и EG.5.

Коллективный иммунитет может защитить общество от старых вариантов ковида, но он также не поможет от новых разновидностей вируса.

Мясников добавил, что начинать укреплять иммунитет стоит уже сейчас: уделять внимание правильному питанию, физическим нагрузкам, больше бывать на свежем воздухе, передает Общественная Служба Новостей.

В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус становится сезонной болезнью. Так, в осенне-зимний период возрастает число пациентов, заразившихся инфекцией, а летом снижается, передает «360».