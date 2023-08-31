Врач назвал самые частые причины дискомфорта в ногах ночью

Неприятные ощущения в ногах ночью чаще всего могут быть связаны с дефицитом железа и магния. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

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По его словам, в ночное время человеку может мешать заснуть синдром беспокойных ног. При такой патологии люди испытают дискомфорт в нижних конечностях и непреодолимое желание ими двигать, чтобы снять неприятные ощущения.

"Если мы говорим про дискомфорт или так называемый синдром беспокойных ног, это все-таки, как правило, связано с дефицитом железа. Поэтому если люди жалуются, что крутит ноги и они не находят себе покоя, прежде всего, стоит проверить именно его", – отметил эксперт.

Кроме того, некоторых людей в ночные часы беспокоят судороги в нижних конечностях.

Бывают еще ночные судороги, которые вызывает дефицит магния. Он участвует очень во многих функциях организма, в том числе и в передаче нервных импульсов и функционировании мышц.