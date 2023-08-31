В Роспотребнадзоре оценили риск завоза "болезни легионеров" в Россию

В Роспотребнадзоре заявили, что риска завоза "болезни легионеров" на территорию России нет. Об этом сообщает РИА Новости.

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В пресс-службе ведомства отметили, что специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через российскую границу.

Для этого там используется система АИС "Периметр". Она позволяет выявлять прилетающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой людей, у которых есть признаки инфекционных заболеваний.