Ученые изобрели эффективное лекарство от опаснейшего вида рака

Ученые представили эффективное лекарство для борьбы с аденокарциномой поджелудочной железы
Специалисты австралийского Института медицинских исследований Гарвана разработали препарат, значительно повышающий эффективность лечения аденокарциномы поджелудочной железы. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.
Аденокарцинома является злокачественной опухолью, которая развивается из экзокринных клеток, отвечающих за пищеварение в организме. Она считается одной из наиболее агрессивных форм рака поджелудочной железы с выживаемостью менее 10%.
Проведенные на мышах клинические испытания показывают, что препарат под названием PXS-5505 увеличивает выживаемость при лечении аденокарциномы протоков поджелудочной железы при условии параллельного прохождения курса химиотерапии. Отмечается, что в таком случае шансы выживания увеличиваются примерно на 35%.
"PXS-5505 возвращает микроокружение опухоли в более "нормальное" состояние за счет уменьшения фиброза и уменьшения жесткости опухоли. Это, в свою очередь, позволяет химиотерапевтическим препаратам легче проникать в опухоли, действовать более эффективно и уничтожать большее количество раковых клеток", – объяснили авторы исследования.
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