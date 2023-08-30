Ученые изобрели эффективное лекарство от опаснейшего вида рака

Специалисты австралийского Института медицинских исследований Гарвана разработали препарат, значительно повышающий эффективность лечения аденокарциномы поджелудочной железы. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

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Аденокарцинома является злокачественной опухолью, которая развивается из экзокринных клеток, отвечающих за пищеварение в организме. Она считается одной из наиболее агрессивных форм рака поджелудочной железы с выживаемостью менее 10%.

Проведенные на мышах клинические испытания показывают, что препарат под названием PXS-5505 увеличивает выживаемость при лечении аденокарциномы протоков поджелудочной железы при условии параллельного прохождения курса химиотерапии. Отмечается, что в таком случае шансы выживания увеличиваются примерно на 35%.

"PXS-5505 возвращает микроокружение опухоли в более "нормальное" состояние за счет уменьшения фиброза и уменьшения жесткости опухоли. Это, в свою очередь, позволяет химиотерапевтическим препаратам легче проникать в опухоли, действовать более эффективно и уничтожать большее количество раковых клеток", – объяснили авторы исследования.